Secondo episodio di intemperanza a bordo di un bus dell'Anm, questa volta a Casalnuovo ( Napoli) dove il mezzo pubblico è stato preso a calci e sassate da due giovani che così hanno reagito alla richiesta dell'autista di indossare la mascherina a bordo. Il fatto è avvenuto su un pullman della linea 669, che collega Napoli (piazza Garibaldi) con Casalnuovo. Due ragazzi di circa 20 anni salgono a bordo senza mascherina. L'autista li invita a indossarla e uno dei due comincia ad inveire animatamente nei confronti del conducente, fino a minacciarlo.

Il conducente li invita a scendere ma i ragazzi, una volta a terra, passano dalle parole ai fatti: cominciano a colpire il bus a calci poi prendono dei grossi sassi e mandano in frantumi la porta centrale. Poi scappano, poco prima dell'arrivo di volante dei carabinieri. L'autista li ferma e denuncia l'accaduto. I militari riescono a rintracciare i due giovani e li portano in caserma. L'autobus, invece, è costretto a rientrare nel deposito, per le riparazioni. L'autista dovrà sporgere denuncia per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

