Raid sul lungomare di Napoli, nel branco i figli dei boss dell'Arenaccia

Martedì 17 Aprile 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2018 07:00

«Erano almeno in quindici. Tutti ragazzini, di certo molti di loro minorenni. Si sono lanciati improvvisamente su un altro giovane che era in compagnia di un amico, e lì giù botte da orbi. Era dopo la mezzanotte tra sabato e domenica. E hanno massacrato un 17enne, riducendogli il volto in una maschera di sangue». A parlare al Mattino è uno dei (molti) testimoni oculari che due notti fa hanno assistito al violentissimo pestaggio di un adolescente che è finito in ospedale con gravissimi traumi al volto, e che in queste ore viene sottoposto a un delicato intervento chirurgico che dovrà ricostruirgli zigomi e setto nasale. «Assurdo - dichiara la madre della giovane vittima - quello che è accaduto a mio figlio non deve più accadere a nessuno». Ma nel frattempo su una radio cittadina a microfoni aperti molti genitori confidano: «Daremo ai nostri figli bombolette di spray urticanti per difendersi dalle babygang».