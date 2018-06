CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 16 Giugno 2018, 08:55 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2018 08:57

La Napoli che non è sulle cartoline, così la definiscono gli attivisti nell'ultima lettera aperta indirizzata al sindaco de Magistris. E, in effetti, tra quelle strade l'aria è molto poco napoletana. Una little Africa, dove agli immigrati ben integrati fanno da contraltare i giovani africani irregolari o ospiti nei centri di accoglienza, abbandonati a se stessi. Quelli delle bancarelle di spazzatura, dello spaccio, delle risse a bottigliate che sono ormai parte del quotidiano.LA CACCIA DI TURISTIPiazza nuova, problemi vecchi. L'impatto uscendo dalla stazione centrale è un'anticipazione di quello che verrà dopo, tra i vicoli. O, meglio, un presagio. «Quei due li conosciamo bene spiegano i residenti, indicando due nordafricani che si guardano intorno come se cercassero qualcosa sono borseggiatori già arrestati molte volte. Puntano i turisti coi trolley, lavorano sempre in coppia, spesso in tre». E, infatti, un attimo dopo arriva il complice. Squadrano i passanti, parlottano tra loro, ma la presenza di una pattuglia della Municipale poco lontano li tiene incollati sulla soglia di un bar. I colleghi napoletani si sono spostati da tempo, ormai stanno sugli autobus: qui scippi e rapine sono appannaggio degli stranieri.LO STREET FOODAll'angolo, di fronte alla stazione, due donne spingono un carrello con dentro bevande e cibo in contenitori di plastica tenuti sotto al sole. Un'altra ha dei sacchi con alimenti tipici, c'è persino del pesce «essiccato per giorni al sole in Africa, 5 euro al pezzo». È ora di pranzo, inizia la distribuzione. «Per alcol devi vedere qui dietro dice la ragazza però è forte. Ti fa passare i dolori e ride di gusto è buono anche per fare sesso». È gin commerciale con radici di zenzero o erbe in infusione. Costa un euro al bicchiere, va per la maggiore nei gruppetti che si affollano davanti ai negozi gestiti da extracomunitari; alcuni sono alimentari, altri barberie o di abbigliamento, ma l'alcol si vende quasi ovunque. È qui che avviene il maggior numero di risse: basta una incomprensione e subito arrivano le bottigliate. Poco lontano, in una delle traverse di piazza Principe Umberto, dietro le porte blindate semi chiuse di un basso anonimo si notano tavolini apparecchiati. «Che volete? chiede la proprietaria con fare aggressivo andate più là, non qua davanti». È uno dei ristorantini totalmente abusivi della zona. In alcuni cucinano, in altri invece servono le pietanze preparate in casa. E sono tutti off limits per chi non fa parte delle comunità africane.