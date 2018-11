Il business nero dei rifiuti, ecco le gare finite sotto inchiesta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 17 Novembre 2018, 08:00

Il business dei rifiuti viaggia sulle navi che attraversano il Mediterraneo in direzione di Spagna e Portogallo e sui treni che passano la dogana in direzione dell'Austria e della Germania. Viaggi a peso d'oro che avrebbero ingolosito i faccendieri di un sistema che sembrava affossato insieme alle Eco4 e ai Casalesi e che invece, sospettano i magistrati, è sopravvissuto sia ai vecchi camorristi che alla precedente classe politico-imprenditoriale. È in questo settore che si sarebbe infiltrata la nuova, presunta, cricca al centro dell'indagine della Dda di Napoli, come emerge da decreti di perquisizione e ordini di esibizioni notificati martedì scorso a imprenditori e amministratori pubblici.