Napoli, le famiglie festeggiano l'ultimo di Carnevale allo zoo: «All'aria aperta e lontano da assembramenti»

Quest'anno lo Zoo di Napoli, in occasione del Carnevale 2021, ha festeggiato la tradizionale festa mascherata con: Tutti i colori della natura. Da sabato 13 febbraio ad oggi, ultimo giorno di Carnevale, il giardino zoologico ha accolto i suoi visitatori per far trascorrere dei lieti momenti in compagnia degli animali che ospita al suo interno. Lo zoo è anche ricco di spazi verdi ben curati, prati e vegetazione che fanno da contorno agli esseri viventi che lo popolano. Lo zoo si è rivelato la location ideale per trascorrere il colorato giorno di festa; molte famiglie hanno accompagnato i figli vestiti in maschera per l'occasione, ben felici di passare delle ore all'aria aperta, immersi tra natura ed animali, ma alla larga da assembramenti.

Anche le condizioni meteorologiche hanno regalato delle ore soleggiate che hanno permesso ai bambini di giocare e di pranzare all'aperto. Il parco è ben attrezzato e fatto su misura per soddisfare le esigenze dei più piccoli: offre sia l'aria giochi che l'area picnic. Il tour del giardino zoologico è semplificato seguendo la mappa che consegnano all'ingresso del parco; aprendola è facile orientarsi e seguire i vari percorsi che accompagnano a far visita a diverse specie di animali. C'è l'area savana con maestose tigri e possenti leoni, ma anche un'area con animali più docili come tartarughe ed anfibi. Passeggiando per il viale dello zoo si ha l'occasione di ammirare piccoli cuccioli, nati da poco, che hanno formato nuove famiglie; da vedere l'ultimo arrivato: il piccolo dei Siamango che si rincorre, salta e si diverte giocando con gli altri membri della sua famiglia.

Ma non è l'unico dello zoo di Napoli, c'è anche un tenero cucciolo di alpaca che conta poco più di un mese. Un bellissimo lago fa da cornice al parco ed è possibile attraversarlo su di un ponte, qui si ammira da vicino il cigno reale, le anatre, le oche e i pellicani. L'arricchimento ambientale garantisce strutture ampie che soddisfano le esigenze di animali come elefanti ed orsi, e al contempo anche di specie di animali più piccoli come i Wallaby (marsupiali la cui taglia non è sufficientemente grande per essere considerato un canguro). L'arricchimento ambientale riguarda anche la nutrizione e l'interazione con gli esseri viventi della stessa specie o di specie differenti, e lo zoo di Napoli è molto attento a soddisfare ogni aspetto per il bene, la cura e la sopravvivenza dei suoi animali.

