Preso a Castel Volturno boss del clan Mazzarella: ​era sfuggito a due blitz

La Polizia di Stato ha rintracciato e arrestato al parco Green Village di Castel Volturno, il 31enne Gesualdo Sartori, ritenuto al vertice del clan partenopeo Mazzarella. Sartori, ricercato da oltre un anno, era sfuggito a due blitz anticamorra.

L'ultima operazione era stata realizzata il 9 agosto scorso dalla polizia, che nell'ambito di una indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, aveva eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di nove persone, indagate a vario titolo dei reati di tentata estorsione, intralcio alla giustizia, detenzione e porto di arma comune da sparo, tutti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di aver agito per agevolare la camorra; un'indagine avviata in seguito alla denuncia presentata dal gestore di un ristorante dell'hinterland napoletano, cui gli emissari del clan avevano indirizzato ripetute richieste estorsive tra aprile e maggio scorsi.

Al momento dell'arresto a Sartori è stato notificato anche un altro provvedimento di detenzione cautelare emesso nel maggio 2022, cui il 31enne era anche in quel caso sfuggito, e relativo ad un omicidio e ad un tentato omicidio, avvenuti l'11 ottobre 2009 in via Pazzigno, in concorso con altre cinque persone.

Sartori è stato condotto nel carcere di Secondigliano.