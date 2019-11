Si sono susseguite una dopo l'altra, le ambulanze in via Pessina, angolo piazza Dante, a Napoli. Finché non si sono mobilitati in sequenza i vigili urbani seguiti dai vigili del fuoco e perfino dai mezzi della protezione civile.

Perché sembra che un autobus, passando, ha lasciato una lunga e insidiosa striscia di olio sui sanpietrini sulla quale, a ripetizione, con conseguenze più o meno gravi, sono caduti una serie di persone alla guida degli scooter. I sanpietrini non sono il fondo ideale per chi va su due ruote, con l'olio, in prossimità di una curva, la caduta è quasi inevitabile. Le autoambulanze hanno fatto la spola tra piazza Dante e il vicino Vecchio Pellegrini. Nessuno sembra essersi fatto male seriamente, poi la polizia municipale ha cercato di avvisare i conducenti dei mezzi a due ruote che transitavano nella zona evitando ulteriori cadute.

