Napoli, il cimitero monumentale ridotto a giungla e a parcheggio

Mercoledì 6 Giugno 2018, 11:08 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 11:22

In condizioni pietose il cimitero monumentale di Poggioreale, in questi primi giorni di giugno. Degrado e abbandono regnano sovrani, in special modo l'area del cosiddetto «quadrato», il chiostro grande, nel cui centro spicca la statua della Religione di Tito Angelini attorno alla quale ci sono le sepolture delle più nobili congreghe della città.Una vera e propria giungla ha aggredito il «quadrato», erbacce e piante non curate da mesi, con la calura estiva, oltraggiano vivi e defunti. Per non parlare delle auto e dei motorini in sosta: un vero e proprio parcheggio all'interno del rettangolo storico, consacrato nel 1837 sotto Ferdinando II di Borbone.Fin sotto la statua di Angelini si riscontrano automobili che circolano liberamente. Una situazione esasperante per i custodi delle cappelle che denunciano: «Recentemente è aumentata la tassa per il decoro delle cappelle. I costi aumentano e questi sono i risultati».