Ha preso parte all'assassinio del boss degli Scissionisti Gaetano Marino , oggi Pasquale Riccio , 44 anni, pentito della camorra, ha patteggiato sei anni e otto mesi di carcere.Riccio era parte della gestione logistica al servizio del commando che uccise Marino con 11 colpi di pistola a Terracina ad agosto del 2012. La sentenza è stata emessa dalla prima Corte d'assise d'appello capitolina, in accoglimento di un concordato di pena tra procura generale e difesa. In primo grado, nel novembre 2018,era stato condannato adi reclusione dopo il processo col rito abbreviato che riconobbe l'attenuante della collaborazione con la giustizia. Oggi al pentito sono state riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante della premeditazione contestata.I fatti risalivano al 23 agosto 2012. Intorno alle 17, personale della Squadra mobile diintervenne adove, all'altezza di uno stabilimento balneare c'era un uomo che era stato poco prima sparato. La vittima fu identificata in Gaetano Marino, fratello di Gennaro, all'epoca in carcere per associazione mafiosa e omicidio nonchè ritenuto elemento di spicco di un clan camorristico e coinvolto in uno scontro violento all'interno dell'ala dei cosiddetti 'Scissionistì di Secondigliano.Le indagini sul fatto di sangue - all'epoca definito clamoroso - portarono nel tempo a una serie di arresti e a due diversi procedimenti penali: uno nei confronti dei basisti e degli organizzatori dell'omicidio, un secondo nei confronti del collaboratore di giustizia, oggi definito in appello.è stato ritenuto dall'accusa colui che aveva avuto l'incarico di attendere l'esecuzione dell'omicidio per ripulire l'abitazione utilizzata come base logistica e nascondere le armi. Scelse di essere giudicato col rito abbreviato e fu condannato a dieci anni di reclusione; oggi in appello ha patteggiato 6 anni e 8 mesi di reclusione.