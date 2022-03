Napoli, sorpreso con un coltello fuori lo stadio: denunciato 38enne

Ieri sera, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per l’ordine e la sicurezza pubblica nell'area dello stadio «Maradona», poco prima dell’incontro di calcio Napoli-Milan gli agenti del commissariato San Paolo hanno notato in piazzale Tecchio, nei pressi della stazione cumana, due persone che, alla loro vista, hanno tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti li hanno raggiunti trovando uno di essi in possesso di un coltello della lunghezza di 10 cm. Un 38enne corallino è stato denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere in occasioni di manifestazioni sportive.