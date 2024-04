San Gennaro Vesuviano, accoltella un carabiniere durante un controllo in un minimarket: arrestato 20enne

I carabinieri intervengono in un minimarket per la segnalazione di una lite, ma appena entrano nel negozio il titolare si scaglia contro loro e accoltella un militare. È finito ai domiciliari un uomo incensurato di 20 anni, negoziante di alimentari, da anni in Italia ma nativo del Bangladesh, titolare di un market a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli.

Il 20enne è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Al 112 - hanno ricostruito gli investigatori - era arriva la segnalazione di una lite in un piccolo market in via Roma.

Quando il titolare dell’attività ha visto i militari entrare nel negozio, senza alcun motivo apparente ma evidentemente agitato, avrebbe estratto un coltello e colpito uno dei militari alla mano. L’uomo è stato bloccato e arrestato, ed è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. Il carabiniere ferito ha ricevuto una prognosi di 7 giorni. Ancora sconosciuti i motivi della reazione.