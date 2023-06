Napoli, controlli in una casa di riposo per anziani: operatori in nero e carenze igieniche

I Carabinieri della compagnia Vomero, durante le operazioni effettuate ieri dalla compagnia Napoli Centro nella casa di cura del quartiere Chiaia, hanno controllato insieme ai colleghi del Nas e del Nil un’altra residenza per anziani.

Il controllo è stato effettuato con il prezioso contributo del personale Asl. Nella struttura, ubicata a via Luigia Sanfelice, i militari hanno trovato 5 operatori socio sanitari in assenza di regolare assunzione. Oltre ai dipendenti in nero, i Carabinieri hanno riscontrato gravi carenze igienico sanitarie nelle cucine. L’attività di refezione è stata sospesa.