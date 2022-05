Napoli, tenta di sfuggire ai controlli: arrestato pusher

Gli agenti del commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Mancini hanno notato una persona che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto in vico Duchesca dove, con il supporto di una volante dell’ufficio prevenzione generale, lo hanno bloccato e trovato in possesso di 6 pasticche di ecstasy e 275 euro. M.K., 26enne maliano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.