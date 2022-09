Napoli, controlli allo stadio Maradona: 9 sanzioni per droga, multe a 13 parcheggiatori abusivi

Servizi di controllo allo stadio “Maradona”. Sabato scorso, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per l’ordine e la sicurezza pubblica nell'area dello stadio in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Spezia, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante i servizi di filtraggio, hanno sanzionato 9 persone, napoletani tra i 17 e i 32 anni, per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo.

Inoltre, i poliziotti, i militari dell’Arma dei Carabinieri, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e personale della Polizia Locale, durante i servizi di controllo nel perimetro dell'impianto sportivo finalizzati anche al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi e della sosta selvaggia, hanno sanzionato 13 persone che svolgevano la loro illecita attività nelle adiacenze dello stadio, rimosso 60 veicoli in divieto di sosta ed effettuato 7 sequestri di merce.