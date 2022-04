Napoli, controlli in tutte le zone della movida: parcheggiatori abusivi fermati e denunciati

Controlli nelle aree della “movida” sia a Chiaia che al Vomero e Bagnoli di polizia, guardia di finanza e vigili urbani.

I poliziotti tra le vie Chiaia, dei Mille, Toledo, Riviera di Chiaia, corso Vittorio Emanuele e nelle piazze San Pasquale a Chiaia, dei Martiri e Trieste e Trento hanno identificato 53 persone, di cui 7 con precedenti di polizia, controllato 4 esercizi commerciali sanzionandone due in vicoletto Belledonne a Chiaia per inosservanza dell’ordinanza sindacale relativa agli orari di chiusura e alla diffusione ad alto volume della musica. Sono stati trovati 45 veicoli in divieto di sosta, 14 dei quali sono stati rimossi.

APPROFONDIMENTI GLI IMPIANTI Torre del Greco: fondi per la Cittadella dello Sport, ma niente... LA PULIZIA Marano, imprese interdette per mafia rimosse le tabelle... LA DROGA Controlli antidroga a Soccavo, pusher pregiudicato beccato con la...

Denunciati 4 parcheggiatori abusivi, uno dei quali aveva già subito il Dacur, il divieto di accesso alle aree urbane.

28 multe e un'auto portata via dal carro gru anche ai Quartieri Spagnoli e in via Toledo, mentre sono 15 le auto rimosse sui Decumani e al Borgo Orefici.

Al Vomero gli agenti identificate 65 persone, di cui 9 con precedenti di polizia, controllati 3 esercizi commerciali in via Scarlatti e via Giordano e, con il supporto di personale della Polizia Locale, rimossi 6 veicoli per sosta vietata.

Infine, gli agenti del Commissariato Bagnoli nelle vie Caio Duilio, Nisida e Nuova Bagnoli, in Discesa Coroglio e piazza Bagnoli, hanno identificato 10 persone e, in via Coroglio, hanno fermato un parcheggiatore abusivo.

L’uomo, un 28enne napoletano, durante le fasi dell’identificazione, ha iniziato a dare in escandescenze insultando e tentando di colpire gli operatori che lo hanno bloccato e denunciato per oltraggio, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.