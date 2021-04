Napoli, i disoccupati entrano nel Duomo incontro con l'arcivescovo Battaglia

Alcune decine di disoccupati del «Gruppo autonomo Bros» sono entrati nel Duomo di Napoli stamattina , poco dopo le 8. La protesta è durata un' ora circa, poi I manifestanti sono stati ricevuti dall' Arcivescovo, Domenico Battaglia, che ha assicurato il proprio interessamento alle loro richieste.

Un incontro in Prefettura, dovrebbe svolgersi in mattinata. Il «Gruppo autonomo Bros», circa 400 disoccupati, chiede di essere impiegato nella riqualificazione e recupero dei parchi urbani - un progetto già finanziato ma non ancora partito - con una corsia preferenziale.