Mercoledì 10 Ottobre 2018, 12:53

È stato vandalizzato, probabilmente ieri sera, il gabbiotto della vigilanza all'ingresso del Centro Direzionale. La guardiania è prevista 24 ore al giorno e, per i residenti «è grave che sia potuto accadere ciò, a testimonianza di un’assenza ingiustificata».Anche gli addetti ai lavori restano perplessi per l'accaduto. «C’è mancanza di sicurezza qui al Centro Direzionale – dice Giuseppe Alviti, Presidente Nazionale delle Guardie Giurate - e sono numerose le segnalazioni di pericolo inviate alle autorità competenti e alle quali non è seguita un’azione di controllo concreta». Per Alviti «diventa superfluo pagare ratei di condominio come da veri affittuari di casa, ma senza poter usufruire dei servizi annessi». È prevista per i prossimi giorni anche una manifestazione di protesta per sensibilizzare chi di competenza.