Napoli, nascondeva la droga in un frigorifero: arrestato pusher 21enne a Scampia

Gli agenti del commissariato di Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Eugenio Colorni un’auto con a bordo un uomo che, dopo essere sceso dal veicolo, è entrato in un box da cui ha prelevato qualcosa per poi consegnarlo ad una persona a bordo di uno scooter; quest’ultima si è poi allontanata velocemente.

Gli operatori hanno bloccato l’uomo ed hanno controllato il box dove hanno rinvenuto, in un frigorifero, 445 cilindretti con circa 414 grammi di eroina, 52 bustine contenenti circa 17 grammi della stessa sostanza, 112 bustine contenenti circa 43 grammi di cocaina, 13 cilindretti del peso di circa 9 grammi della stessa sostanza e 126 euro.

Un 21enne napoletano è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.