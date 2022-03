Napoli, droga nascosta in bocca ma i poliziotti arrestano 33enne

I falchi in vico Pergole a Napoli: i poliziotti sono intervenuti per la segnalazione di una persona che stava occultando sostanze stupefacenti sotto la sella di uno scooter. Giunti sul posto, gli agenti hanno notato un uomo a bordo di un ciclomotore che stava percorrendo la strada contromano e che, alla loro vista, ha tentato di nascondere qualcosa in bocca non riuscendovi poiché è stato immediatamente bloccato e trovato in possesso di un cilindro contenente 7 dosi di cocaina del peso di circa 3,5 grammi e 3 bustine contenenti 2,5 grammi circa di marijuana e 185 euro.

G.M., 33enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

