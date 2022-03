Napoli, spacciatore bloccato dopo una segnalazione sull'app YouPol

I Falchi della Squadra Mobile, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti nei pressi di un esercizio commerciale in via San Cosmo Fuori Porta Nolana poiché un cittadino, tramite l’app YouPol, aveva segnalato un’attività di spaccio. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo, fermo all’esterno del negozio, che si guardava intorno con atteggiamento circospetto e lo hanno controllato trovandolo in possesso di 6 dosi contenenti cocaina del peso di circa 1,5 grammi e 50 euro.

I poliziotti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell’uomo nella stessa strada dove hanno rinvenuto una pistola semiautomatica cal. 9 con matricola abrasa, 70 cartucce dello stesso calibro, tre buste contenenti circa 120 grammi di cocaina, 32 involucri della stessa sostanza del peso di circa 8 grammi, diverso materiale per il confezionamento della droga, 7 telecamere collegate ad un impianto di videosorveglianza che inquadrava il perimetro esterno dell’edificio e 2300 euro. G.G., 37enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione di arma clandestina e relativo munizionamento.