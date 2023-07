Napoli, eruzione Campi Flegrei: nuovo piano di fuga

Piano di evacuazione comunale in caso di eruzione dei Campi Flegrei: scadrà lunedì prossimo il termine di presentazione del bando per la redazione del nuovo progetto di esodo dalla città di Napoli. Si tratta di un appalto da 156mila euro con il quale si chiede di individuare un preciso progetto di fuga dalla città in caso di eruzione vulcanica nell'area flegrea. L'appalto rientra nei programmi di "implementazione della pianificazione generale di protezione civile" predisposti dall'amministrazione comunale.

Attualmente l'allerta circa una possibile eruzione è al secondo livello su una scala di quattro e non esiste nessuna indicazione di allarme che imponga di lanciare allarmi specifici.

Il piano di esodo, però, è necessario nel rispetto delle norme nazionali sulla tutela dei cittadini.

In tutto sono 7 i comuni che rientrano nella zona rossa in caso di eruzione (Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto; parte dei Comuni di Giugliano, Marano e Napoli. In totale nei sette comuni saranno circa mezzo milione gli abitanti da allontanare. A Napoli i quartieri coinvolti dall'eventuale esplosione dei Campi Flegrei sono Soccavo, Pianura, Bagnoli, Fuorigrotta e parte dei quartieri di Vomero, Arenella, Chiaiano e San Ferdinando.

In caso di esodo sono già stati attivati gemellaggi con altre regioni per l'ospitalità delle persone in fuga. Per quanto riguarda la città di Napoli questi sono gli abbinamenti

San Ferdinando - Sicilia

Arenella - Veneto

Vomero - Piemonte e Valle D'Aosta

Chiaiano - Friuli Venezia Giulia

Soccavo - Emilia Romagna

Pianura - Puglia

Bagnoli - Basilicata e Calabria

Fuorigrotta - Lazio

Per quanto riguarda gli altri Comuni interessati dal pano di evacuazione, i gemellaggi in caso di fuga sonok i seguenti: Pozzuoli - Lombardia; Bacoli - Umbria e Marche; Monte di Procida - Abruzzoe Molise; Quarto - Toscana; Marano - Liguria; Giugliano - Trentino Alto Adige.