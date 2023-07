Napoli Est, 400mila euro per riaprire la sede municipale di Ponticelli chiusa a maggio

Riaprire con urgenza la sede municipale di Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli, chiusa da quasi due mesi per carenze alla struttura. La richiesta arriva all'attenzione della giunta di Palazzo San Giacomo direttamente nella seduta di Consiglio comunale che, nelle ultime ore, ha discusso sul bilancio. La novità è l'approvazione del documento che impegna l'esecutivo cittadino a riaprire il bene di piazza Michele De Iorio.

Nell'ordine del giorno presentato da Massimo Cilenti (gruppo Napoli Libera), Gennaro Demetrio Paipais (Manfredi Sindaco), Catello Maresca e Rosaria Borrelli (gruppo Maresca), i consiglieri comunali sottolineano che la chiusura del municipio di Ponticelli, avvenuta il 9 maggio, ha avuto una ricaduta sull'erogazione di servizi essenziali per la cittadinanza specie in una zona, quella di Napoli Est, con una altissima densità abitativa. La conseguenza è stata quella di sovraccaricare la sede di San Giovanni a Teduccio, l'unica operativa nei tre quartieri della VI Municipalità di Napoli che contano oltre 110mila abitanti. «Andrebbe del tutto evitata, in un quartiere così fragile e martoriato come quello di Ponticelli, favorire la diffusione di un sentimento di abbandono da parte delle istituzioni», scrivono gli esponenti dell'aula di via Verdi impegnando il Sindaco Gaetano Manfredi e la giunta a valutare l'opportunità di stanziare nel bilancio di previsione 2023-2025 la somma di 400mila euro, o quanto necessario, per il ripristino della funzionalità della sede di piazza De Iorio.





Il documento - firmato da Cilenti, Paipais, Maresca e Borrelli - è stato votato all'unanimità dal Consiglio comunale con il parere favorevole della giunta evidenziato dall'assessore con delega al bilancio Pier Paolo Baretta.

Per domani, giovedì 6 luglio alle ore 11, è prevista la conferenza stampa dei consiglieri per i dettagli ospitata nell’aula consiliare del palazzo di via Verdi. Con i fondi a disposizione, dunque, sarà possibile provvedere a tutti gli interventi così da ripristinare sicurezza e decoro nell'edificio comunale nel quale, oltre i servizi demo-anagrafici, sono ospitati gli uffici dei servizi sociali municipali, un archivio e altri spazi da tempo non utilizzati.

La questione della sede municipale di Ponticelli e la prestazione dei servizi alla cittadinanza della zona orientale saranno al centro della discussione anche nella prossima seduta di Consiglio della VI Municipalità guidata da Sandro Fucito. Si discuterà sull'interrogazione presentata dal consigliere d'opposizione Stefano Marzatico (gruppo Maresca) che intende far luce sulla reale consistenza dei lavori necessari alla struttura e sui tempi. Da settimane, infatti, diversi consiglieri municipali hanno chiesto al Comune di Napoli di individuare un'altra sede a Ponticelli in cui assicurare temporaneamente i servizi.