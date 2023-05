Napoli Est, chiude la sede municipale di Ponticelli: appelli per la riapertura

Chiusa la sede municipale di Ponticelli, della zona orientale di Napoli. Da oggi i residenti del popoloso quartiere di Napoli Est non potranno più accedere ai servizi demo-anagrafici nella struttura comunale di piazza Michele De Iorio, una delle tre sedi che ospitano gli uffici della VI Municipalità del Comune di Napoli. La chiusura, più volte scongiurata negli ultimi mesi, è legata alle questioni del personale e della necessaria riqualificazione degli spazi.

La circostanza è stata denunciata dal consigliere comunale Massimo Cilenti, gruppo Napoli Libera. «É rimasto in sede un solo dipendente, che oggi andrà in pensione, mentre le assistenti sociali, già costrette a operare in un territorio con molte criticità economiche ed educative, lavoreranno in smart working con notevole peggioramento dei servizi ai cittadini», afferma Cilenti che evidenzia le difficoltà degli abitanti di raggiungere l'altra sede municipale di Napoli Est.

«La totale assenza di trasporto pubblico locale tra quartiere e la sede della municipalità di San Giovanni, costringerà, dopo la chiusura della sede di Ponticelli, i cittadini del quartiere a utilizzare mezzi propri per poter usufruire dei servizi comunali», denuncia il consigliere comunale che insiste: «Bisogna riaprire subito la sede municipale di Ponticelli dotandola di risorse umane e strumentali. Siamo contentissimi per lo scudetto, ma ora bisogna pensare ai problemi reali della città», conclude Cilenti che si dice pronto a una forma di protesta.





«La chiusura della sede comunale di Ponticelli è uno schiaffo ad un territorio già martoriato da diversi problemi. 50mila e oltre cittadini che da oggi non hanno più possibilità di poter usufruire dei servizi demo-anagrafici, costretti a diversi recare nella sede di San Giovanni con pochi mezzi pubblici operativi».

A spiegarlo è Stefano Marzatico, consigliere del gruppo Maresca della VI Municipalità. «Bisogna procedere a rimuovere i pericoli dovuti allo stato vetusto della struttura ed immediatamente a fornire la stessa di personale qualificato che ad oggi manca», evidenzia Marzatico che invita l'amministrazione comunale a intervenire: «Il Sindaco individui immediatamente la soluzione. Se ciò non dovesse accadere, pur consapevole che la strada maestra sia quella istituzionale, siamo pronti a scendere in piazza», afferma il consigliere municipale.

«Abbiamo realizzato progetti di riqualificazione non finanziati e rappresentato da tempo l'allarme sia in ordine al personale che alla cronica fatiscenza dei luoghi», spiega Sandro Fucito, presidente della VI Municipalità che amministra i quartieri Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio. «Temo - insiste Fucito - che l'elemento scatenante sia stata questa nuova tendenza alla denuncia della UIL Funzione Pubblica, circoscritta agli uffici della Municipalità 6 come fossero davvero diversi dagli altri uffici del comune di Napoli e delle quali non vi è traccia negli anni pur difficili che ci hanno preceduto. Svolgeremo ogni azione ed atto utile alla rapida riapertura», assicura Fucito.

Nei mesi scorsi alcuni locali della sede di piazza De Iorio sono stati interessati da interventi urgenti per ripristinare igiene e sicurezza che, però, non hanno risolto le carenze della struttura comunale che necessita di una più generale riqualificazione. Molto più complicata la questione che riguarda il personale visti i pensionamenti di diversi dipendenti e le garanzie da assicurare ai lavoratori.

L'accorpamento dei servizi demografici in un’unica sede municipale di Napoli Est e la conseguente chiusura delle altre sedi sono stati ampiamente affrontati anche nella scorsa consiliatura quando, in più occasioni, si sono registrati disservizi ai residenti e disagi per utenti e personale. La questione sarà affrontata nella prossima riunione dei capigruppo della Municipalità di Napoli Est per poi essere discussa in Consiglio.