Napoli, a Bagnoli sottoscritto il patto per l’elettrificazione: «Napoli centro dello sviluppo green»

Partono gli interventi per l’alimentazione elettrica dell’area di Bagnoli. Il via libera è arrivato questa mattina grazie alla sottoscrizione dell’Accordo di Elettrificazione del Sito di Interesse Nazionale posto nella periferia occidentale di Napoli. L’intesa, firmata dal Commissario Straordinario per Bagnoli, Gaetano Manfredi, Invitalia, Terna Rete Italia ed E-Distribuzione, pone così un ulteriore tassello per la realizzazione del Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana dell’ex Italsider.

«Questo Accordo di Elettrificazione – ha spiegato il primo cittadino e Commissario Straordinario, Gaetano Manfredi – rappresenta un elemento fondamentale per il presente e il futuro di Bagnoli. Con queste opere, stiamo aprendo la strada a innovazione e sostenibilità. La nuova cabina primaria e le altre infrastrutture elettriche previste non rappresentano solo una struttura fisica, ma il simbolo di una Bagnoli rinnovata: segniamo l’avvio di una fase in cui la rigenerazione urbana e la transizione energetica si fondono, delineando un modello di sviluppo che mira all’eccellenza ambientale, energetica ed economica.

La nuova Bagnoli è un esempio di come la collaborazione interistituzionale possa dare vita a progetti di portata storica».

Il patto segna difatti un nuovo ciclo per Bagnoli che guarda ad un futuro all’insegna della sostenibilità. Grazie alla “fumata bianca” per la realizzazione delle opere di elettrificazione, tra cui la nascita di una nuova cabina primaria e relativi raccordi alla Rete di Trasmissione Nazionale, il quartiere potrà presto contare su una struttura indispensabile per l’intera area del capoluogo che al momento ne risulta sprovvista.

«Questo accordo – chiarisce il responsabile Investimenti Pubblici di Invitalia, Giovanni Portaluri - è un passo necessario per consentire la piena realizzazione del Progetto Bagnoli e favorire lo sviluppo e l’insediamento delle nuove Comunità Energetiche Rinnovabili. Invitalia, anche in questa occasione, conferma il suo impegno in qualità di soggetto attuatore del Programma di bonifica e rilancio dell’area. L’efficace collaborazione attivata con la struttura del Commissario, E-Distribuzione e Terna Rete Italia per l’adeguamento delle infrastrutture e reti energetiche è un tassello indispensabile per garantire la piena fruibilità dell’area di Bagnoli».

Le stesse opere che saranno realizzate a Bagnoli risultano infatti un fattore abilitante all’insediamento di nuove attività previste dal Programma di Rigenerazione. Con la sottoscrizione dell’Accordo odierno partiranno anche i lavori del Tavolo Tecnico permanente dove i team dei tecnici saranno all’opera per coordinare le attività di progettazione, esecuzione e collaudo delle opere.

«La firma di questo accordo – precisa l’Ad di Terna Rete Italia, Pier Francesco Zanuzzi – è un esempio virtuoso di collaborazione e sinergia tra tutti i soggetti coinvolti e rappresenta una importante occasione di sviluppo per l’area di Bagnoli. Per Terna è la conferma dell’impegno quotidiano nella realizzazione di infrastrutture elettriche utili alla crescita del territorio. Grazie agli interventi previsti, infatti, sarà possibile rendere la rete elettrica dell’area più efficiente e adeguata al fabbisogno energetico previsto nei prossimi anni e in grado di accompagnare in modo sostenibile la transizione energetica in corso».

«Il nostro intervento nell’area di Bagnoli – osserva invece Vincenzo Ranieri, Amministratore Delegato di E-Distribuzione - rappresenta un’azione cardine per lo sviluppo dell’infrastruttura elettrica a beneficio della città e dei suoi abitanti. Il nostro piano di investimenti nel triennio 2024-2026, che anche grazie al PNRR è il più ambizioso nella storia dell’elettrificazione d’Italia, vede il territorio di Napoli al centro dello sviluppo della rete di E-Distribuzione. L’accordo sottoscritto oggi accelera il processo di innovazione e potenziamento dell’infrastruttura che rappresenta il principale fattore abilitante per una transizione energetica equa e giusta».