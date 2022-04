Napoli Est, bagni intasati e infiltrazioni: lavori nella sede municipale di Ponticelli

Servizi igienici intasati e continue infiltrazioni hanno messo a dura prova, per diverso tempo, l'utilizzo di alcuni spazi della sede municipale di Ponticelli, quartiere nella zona orientale della città. Il Comune di Napoli è stato costretto a intervenire con lavori in somma urgenza così da eliminare i danni provocati dalla mancata manutenzione ordinaria del bene pubblico.

Gli sversamenti di acque luride, che si espandevano anche sui pavimenti e negli ambienti circostanti, hanno creato situazioni igienico-sanitarie non tollerabili per gli spazi che ospitano quotidianamente decine e decine di cittadini che accedono ai servizi demografici e, soprattutto, non erano compatibili con il lavoro del personale. A ben vedere le infiltrazioni hanno creato danni anche alle soffittature, agli intonaci e agli impianti elettrici. Non sono mancate problematiche di carattere strutturale con la caduta di calcinacci e controsoffitti. Anche i rivestimenti in lastre di granito al piano terra sono state interessate dalle perdite. É quanto appurato dai tecnici della VI municipalità (Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio) in specifici sopralluoghi presso la struttura comunale di piazza Michele De Iorio, nel pieno centro storico del quartiere di Napoli Est.





Dopo specifiche verifiche è emerso che gli impianti dei servizi igienici sono stati interessati da una occlusione causata dalla formazione di calcare nelle tubazioni. Inoltre, «in determinati altri punti dei suddetti gruppi di servizi igienici le infiltrazioni dai soffitti erano dovute anche a perdite dalle tubazioni di carico della rete idrica, oramai del tutto ammalorate». I danni provocati, specie all'impianto elettrico, hanno compromesso il corretto funzionamento dei vari uffici e la sicurezza di personale e utenti. Dunque, la mancanza di condizioni di sicurezza ha giustificato l'intervento di somma urgenza che è stato affidato a una impresa privata lo scorso 4 aprile.

In questi giorni si procede al rifacimento parziale dei bagni al secondo piano della struttura e al rifacimento totale dell’impianto idrico sanitario di carico. Si risanano le parti di solaio interessate dalle infiltrazioni, che hanno causato il cedimento della controsoffittatura, e si sostituiscono alcuni pannelli. Si liberano e si sostituiscono i tratti di colonne fecali. Si interviene sull'impianto elettrico e su tutti gli altri servizi igienici esistenti. Inoltre, si provvede a rifare una parte del manto impermeabile della copertura dell'edificio e alla verifica dei pluviali della sala conferenze del primo piano. Si elimina anche il pericolo di caduta di intonaci dai cornicioni della facciata posteriore.

Ad oggi la Municipalità di Napoli Est, che ha competenza su questa e altre strutture della zona, non è in grado di intervenire autonomamente sia «per mancanza di appalti specifici, nonché delle risorse economiche necessarie». Queste saranno prelevate dal fondo di riserva del Comune di Napoli che ha adottato una specifica delibera di giunta. In trenta giorni saranno garantiti sicurezza e decoro nella sede municipale di piazza Michele De Iorio.



La sede municipale di Ponticelli è composta da edifici intercomunicanti. Una parte è stata realizzata con struttura portante in ferro e un’altra in muratura di tufo. Quest'ultima è stata interessata da lavori di trasformazione di un vetusto edificio nel corso degli anni Novanta. L'altra parte, invece, è stata realizzata negli anni Settanta. Già in passato sono emersi problemi alla struttura di Ponticelli come le infiltrazioni di acqua piovana dagli infissi e dalle vetrate della “Torre dell’orologio” realizzata negli anni Novanta su progetto dell’architetto Riccardo Dalisi. Di qui la necessità di un intervento di riqualificazione complessivo che possa riguardare l'intero edificio comunale.