Napoli Est, arriva la videosorveglianza: lavori a Barra dopo i danni all'impianto

Nuovi occhi elettronici a salvaguardia di piazza detta Bisignano a Barra. Dopo l'azione dei vandali, che avevano danneggiato i cavi appena installati, da questa mattina è nuovamente a lavoro l'impresa che si è aggiudicata l'appalto per la videosorveglianza di tre spazi pubblici di Napoli Est.

L'anomalo episodio davanti la villa vesuviana era stato prontamente denunciato dalla Municipalità di Napoli Est, presieduta da Sandro Fucito.

Lo evidenzia Antonio Di Costanzo, assessore municipale con delega ai lavori pubblici, il quale spiega che: «Il tema della sicurezza è una delle componenti fondamentali per contrastare i fenomeni legati a eventi criminali. A questi si affianca che la sicurezza serve anche al contrasto di illeciti urbani di tipo stradale e ambientale che sembrano di secondo piano ma sono componenti che incidono negativamente sul territorio».





«Quelle telecamere furono subito divelte da chi vuole questa piazza buia e al servizio dello spaccio. Stamane sono state ripristinate le telecamere di videosorveglianza collegate che la questura e saranno prestissimo in funzione», evidenzia Patrizio Gragnano, consigliere del Movimento 5 Stelle della VI Municipalità di Napoli. «Non solo controllo del territorio ma riqualificazione degli spazi. Una vittoria di tutti quelli che non hanno mai ceduto alla rassegnazione e non sono arretrati di un millimetro».

Oltre l'ampia piazza di Barra le nuove videocamere consentiranno di tenere sotto controllo anche piazza Michele De Iorio a Ponticelli, proprio ai piedi della sede municipale, e via Sorrento, nel cuore del rione Villa di San Giovanni a Teduccio. Le dodici telecamere, in contatto diretto con le forze dell'ordine, sono state installate grazie a un progetto di 100mila euro - scesi a 94mila con l'aggiudicazione - di cui è risultata beneficiaria la VI Municipalità di Napoli nel 2019 grazie al finanziamento della Regione Campania.

Gli occhi elettronici saranno in grado di leggere le targhe dei veicoli e di indicare quelli non coperti dall'assicurazione, non sottoposti a revisione o inseriti nell'archivio di quelli rubati. L'impianto, controllato da remoto, garantirà immagini ad alta definizione anche di notte.

Nei prossimi mesi la zona orientale sarà servita anche da altre videocamere dopo i gravi fatti di criminalità organizzata. In particolare, si tratta di altri 24 occhi digitali da installare in sei spazi del quartiere Ponticelli controllando via Argine, via Malibran, via Botteghelle e diverse strade di Porchiano e rione Incis. Il progetto del Comune, sostenuto dai fondi del POC Legalità, è un aiuto essenziale a forze dell'ordine e magistratura e un segnale di deterrenza contro i criminali che hanno diffuso paura e preoccupazione nel popoloso quartiere di Napoli Est.