Napoli, a Barra danni ai cavi per la videosorveglianza: sos sicurezza

SOS sicurezza in piazza detta Bisignano a Barra, nella zona orientale di Napoli, che presto sarà interessata da un intervento di restyling. C'è preoccupazione per il danneggiamento dell'impianto per la videosorveglianza che l'impresa sta installando nello spazio pubblico su richiesta della Municipalità di Napoli Est con l'obiettivo di presidiare il centro storico del popoloso quartiere di Napoli Est.

Da giorni i lavori risultano fermi in quanto ignoti hanno asportato i cavi che alimenteranno le videocamere previste dal progetto del 2019. In particolare, sono quattro gli occhi elettronici da posare nell'ampia piazza di Barra, due nei pressi dell'ex centro polifunzionale e altri due in prossimità di corso Sirena.





L'anomala circostanza è stata denunciata oggi nel corso della riunione del Consiglio comunale da Ciro Borriello, esponente del gruppo Movimento 5 Stelle.

Evidenziando l'importanza del luogo data la presenza dell'antica villa vesuviana, il Consigliere comunale ha descritto la coincidenza, nei giorni successivi al danno dall'impianto in costruzione, con diversi sversamenti illeciti di rifiuti di ogni genere quali scarti di lavori edili e altro materiale speciale. Parlando nell’aula di via Verdi Borriello ha chiesto attenzione da parte dell'assessorato comunale competente vista la gravità del fatto.

Non l'unico problema che riguarda tale zona di Barra. All'irrisolto problema di igiene e decoro dell'abbandono dei rifiuti si aggiunge, infatti, l'azione di vandali e delinquenti che, proprio nelle ultime ore, hanno ulteriormente devastato l'ex centro polifunzionale, bene comunale abbandonato e inutilizzabile per mancanza di sicurezza. Il danno riguarda la barriera metallica che l'azienda comunale Napoli Servizi ha provvisoriamente installato su richiesta di Palazzo San Giacomo per evitare ingressi indesiderati nella struttura “visitata”, già da tempo, dai tossicodipendenti.

Sulle gravi condizioni dell'ex centro polifunzionale di Barra interviene Luigi Limatola, consigliere della VI Municipalità, il quale evidenzia la necessità di fare delle scelte sul futuro dell'immobile. Altresì Limatola evidenzia la sinergia dei consiglieri comunali e municipali del M5S per i lavori che prossimamente interesseranno la grande piazza. Si lavorerà, dopo anni di mancanza manutenzione e usura, per restituirla alla cittadinanza con decoro e sicurezza. Oltre a interventi su alberi, aiuole e diversi manufatti da riparare si installano giostre e attrezzi sportivi così da animare il luogo incastrato tra corso Sirena e via Stigliola.

Una vera e propria svolta dopo anni di degrado. In vista della prossima riqualificazione, finanziata con 100mila euro dal bilancio comunale, le risposte all'esigenza di maggiore sicurezza si fanno ancora più urgenti.