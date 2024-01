Napoli Est, giostre e attrezzi per il fitness: si riqualifica l'anonima piazza di Barra

Lavori per assicurare decoro e sicurezza in piazza detta Bisignano a Barra, quartiere nella zona Est di Napoli. Da tempo l'ampio spazio che si apre davanti lo storico Palazzo necessita di cura e manutenzione per far fronte al degrado e ai danni dei vandali. In campo la Municipalità di Napoli Est attraverso i fondi messi a disposizione da Palazzo San Giacomo.

Il progetto - finanziato con 100mila euro dal bilancio comunale e affidato all'impresa per poco più di 90mila euro - intende riqualificare la piazza di Barra incastrata tra corso Sirena e via Nicola Stigliola. La manutenzione intende, in particolare, «migliorare la vivibilità urbana e contrastare il degrado». Previsti diversi interventi a partire dalla sistemazione dei marciapiedi e delle pavimentazioni. Si mette mano a recinzioni, ringhiere, caditoie, tombini, segnaletica e cartellonistica turistica. Attenzione anche al patrimonio verde che caratterizza la piazza con la potatura e messa in sicurezza degli alberi e la posa di griglie ai loro piedi. I tecnici della VI Municipalità - l'ente, presieduto da Sandro Fucito, che amministra i quartieri Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio - si sono soffermati anche sulla necessità di smantellare manufatti pericolanti e riparare diversi elementi di arredo urbano quali panchine e cestini. Il progetto prevede l'installazione di nuove fioriere e di altri elementi tra cui attrezzature per il gioco e l’attività fisica all'aperto per adulti e bambini e una adeguata pavimentazione antitrauma.

La manutenzione - per la quale occorrono due mesi - è essenziale per riconsegnare bellezza e dignità alla piazza incastrata tra la storica villa vesuviana e la fatiscente struttura che un tempo ospitava il centro polifunzionale con uffici e servizi pubblici. Tale edificio, da tempo in stato d'abbandono, è stato nuovamente preso d'assalto da vandali e delinquenti che hanno danneggiato la rete provvisoria installata dall’azienda comunale Napoli Servizi per evitare ingressi indesiderati e sversamenti di rifiuti nel bene.

Una piaga mai risolta.

Il nodo della sicurezza è cruciale per l'intera piazza - frequentata anche in tarda serata e di notte - che sarà presidiata da diversi occhi elettronici sotto il controllo delle forze dell'ordine. Per assicurare vivibilità e decoro allo spazio pubblico nel cuore di Barra occorre trovare soluzioni anche alla sosta selvaggia, fenomeno non risolto con i recenti lavori per circa 20mila euro voluti dall'ex giunta municipale attraverso i quali è stata realizzata un’area parcheggio ai piedi di Villa Roomer.

La piazza è stata più volte al centro di simboliche azioni di pulizia e di denunce da parte di associazioni e residenti per le difficili condizioni. Lo spazio potrebbe rinascere anche attraverso l'attesa valorizzazione del circondario: i locali comunali, con saracinesche abbassate da tempo, potrebbero animarla con diverse attività commerciali, e non soltanto, mentre l'antica villa settecentesca si presta a una nuova e alternativa forma di turismo per scoprire storia e cultura dell'antico Casale di Barra.

E, cosa non da meno, è importante scegliere un nome al luogo indicato come “piazza Bisignano” soltanto per la presenza dell’antica dimora. L’attesa riqualificazione potrebbe rappresentare la giusta occasione per riconsegnarla alla collettività con un toponimo vero e proprio: tra le proposte “piazza Francesco Solimena” in memoria del pittore che ha avuto un fortissimo legale con il popoloso quartiere di Napoli Est.