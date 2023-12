Napoli, vandali a Barra: arriva la videosorveglianza in piazza Bisignano

Una bici tra i rami. Non è un intervento di arte contemporanea ma l'ennesimo episodio dei vandali in piazza Bisignano a Barra, quartiere nella zona orientale di Napoli. Mancano decoro e sicurezza nello spazio pubblico davanti la storica villa vesuviana ma la svolta potrebbe arrivare dalla sorveglianza.

La piazza, posta tra corso Sirena e corso Buozzi, è ridotta in pessime condizioni tra verde non curato e sporcizia. Rami e altri rifiuti riempiono la piccola arena. A terra anche materiale dato alle fiamme, come pezzi di legno. Poi il "tocco artistico" della bicicletta che da diversi giorni resta incastrata nella chioma spoglia di un grosso albero. A completare lo scenario di abbandono e degrado è la fatiscenza dell'ex centro polifunzionale, struttura comunale da tempo vuota e inagibile ma costantemente "visitata" dai tossici e usata per sversare rifiuti. Uno sfregio alla recente messa in sicurezza.

Non c'è pace per la piazza nel cuore di Barra più volte presa di mira da vandali e delinquenti. Per sorvegliarla arrivano quattro occhi elettronici: si installano sulla parete dell'ex polifunzionale e sul lato prossimo a corso Sirena. É quanto previsto dal progetto del 2019 curato dalla Municipalità di Napoli Est - di recente affidato all'impresa - per garantire sicurezza in diverse zone di Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio. Le videocamere permetteranno, tra le diverse funzioni, di leggere le targhe dei veicoli e di "filtrare" quelli non assicurati, non revisionati o rubati. Altre saranno in grado di ottenere immagini ad alta definizione, anche di notte, e saranno controllate dal vivo dalle forze dell'ordine.

Resta necessario uno sforzo per garantire pulizia e decoro nella piazza di Barra che, nonostante le difficili condizioni, è punto di incontro e di intrattenimento di tanti residenti.