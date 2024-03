Furbetti della differenziata, blitz e controlli: in campo l'assessore Santagada

In corso l’operazione di controlli messa in campo direttamente dall’assessore al Verde e alla Salute con delega all’Ambiente del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada, che questa mattina è sceso in strada per verificare di persona ogni singolo sacchetto e risalire agli scontrini fiscali e identificare i locali commerciali che sversano riufiuti sui marciapiedi fuori orario differenziata.

Nel mirino sono finiti alcuni negozi della Galleria Umberto e di via Santa Brigida. L'operazione rientra nelle attività di task force anti furbetti e per la pulizia e il decoro della città varate dalla giunta guidata dal sindaco Gaetano Manfredi.