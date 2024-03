Puntare sul vetro per far aumentare la percentuale di raccolta differenziata. Ad oggi il dato supera il 53 per cento «buono ma da migliorare» sottolineano dall’ufficio ambiente del Comune di Nocera Inferiore. È uno dei motivi che hanno spinto l’amministrazione comunale a varare la campagna del porta a porta anche per il vetro. Dal 9 aprile, per tutti i martedì della settimana, a partire dalle ore 20 alla mezzanotte, insieme alla frazione umida, gli utenti domestici potranno lasciare sotto casa, negli appositi contenitori distribuiti nelle settimane passate dalla Nocera Multiservizi, bottiglie e vasetti in vetro.

Gradualmente saranno eliminate dalle strade le campane che attualmente vengono utilizzate. «Il porta a porta del vetro era un servizio non previsto né dal piano industriale della Multiservizi, né dal piano economico - spiega il sindaco Paolo De Maio - ma abbiamo voluto introdurlo perché crediamo che sia d’aiuto per migliorare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata». Percentuale che supera attualmente il 53,35%, rispetto al precedente 52, complici anche le modifiche al calendario della raccolta introdotte lo scorso giugno. «Il porta a porta del vetro - aggiunge De Maio - è l’ulteriore tassello per raggiungere la soglia prefissata di 65%di differenziata, oltre a una continua attività di controllo per garantire una città pulita e stanare lo sversamento illegale».

«Grazie alle nuove modalità di raccolta del vetro - sottolinea l’assessore all’ambiente, Massimiliano Mercede - sarà possibile conferire e smaltire correttamente un rifiuto nobile, grazie alla sua caratteristica di totale riciclabilità. Un ulteriore passo verso la riduzione del livello del secco indifferenziato, categoria di rifiuto che comporta il più alto costo per il suo smaltimento. Diminuendo la produzione di secco, sarà possibile raggiungere un’importante premialità in bolletta e ridurre i costi. I cittadini stanno facendo un grande lavoro e questo risultato può essere ulteriormente migliorato. Merito va dato anche agli ispettori ambientali volontari, non solo per i controlli ma anche per le informazioni fornite ai cittadini». Per Sergio Stellato, amministratore di Nocera Multiservizi, la novità non influirà sulla tassa dei rifiuti. «Si tratta - precisa - di un servizio a costo zero grazie al finanziamento che il Comune ha ricevuto per l’acquisto dei mastelli e dei carrellati. Una nuova sfida per una città più pulita anche attraverso l’eliminazione delle campane dalle strade, dove il più delle volte gli operatori trovano all’interno non solo vetro, ma rifiuti di ogni specie».

Ora si attende anche una risposta civica da parte dei cittadini.