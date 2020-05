Napoli Est, cespugli nelle fogne e carcasse di auto: impossibile passeggiare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si passeggia tra degrado e pericoli in viale Walt Disney a Ponticelli, quartiere nella periferia orientale di Napoli. In poche decine di metri quadrati si concentrano varie situazioni spiacevoli tra mancata igiene, decoro inesistente e situazioni di mancata sicurezza per autisti e pedoni.. A ridosso della strada ci sono quattro scuole, un impianto sportivo, una stazione della Vesuviana e il centro di salute mentale. Nonostante la presenza di queste strutture che attirano normalmente migliaia di persone, la zona è spesso desolata e ad approfittarne sono in tanti. I delinquenti sversano in strada ogni tipo di rifiuto mentre molti altri utilizzano il parcheggio a servizio della stazione 'Madonnelle' per consumare una “canna” in tranquillità.A terra ci sono le carcasse di un'automobile e quella di una moto data alle fiamme. Diversi sacchetti e poi sporcizia varia: mozziconi di sigaretta, cartacce, bottiglie e non solo.A preoccupare maggiormente i residenti è la condizione delle numerose caditoie.La mancata manutenzione ordinaria dei numerosi pozzetti e delle coperture crea costanti allagamenti nei giorni di pioggia: bastano pochi minuti ed è impossibile praticare la curva a ridosso della scuola elementare dove l'acqua piovana si accumula provenendo da via Salgari e via Mario Palermo. Da mesi uno dei tombini sulla carreggiata è segnalato dalla rete arancione che nel frattempo ha ceduto. Una «messa in sicurezza» trasformatasi in una ulteriore circostanza di pericolo.Gli alberi attendono interventi di manutenzione per evitare pericolose cadute di rami e ci sono diverse piccole aiuole nel pieno degrado. L'erba fittissima impedisce il semplice utilizzo del marciapiede. Ciò si registra nei pressi dell'impianto sportivo. Condizioni peggiori riguardano la piazzetta incastrata tra i vari palazzi e a ridosso del plesso Madonnelle dell'istituto comprensivo De Filippo.«É una situazione incresciosa, sporcizia ovunque, e giardini tenuti malissimo» dice una residente che insiste sulla necessità di intervenire sui tombini per evitare scene già viste nei mesi scorsi. «Se arrivano i nubifragi non ci riempiamo la bocca che non siamo riusciti ad arginare tutta l'acqua: se avessimo la costante pulizia delle fogne tutto quel macello non si creerebbe». L'auspicio della donna non è solo per ripristinare la funzionalità delle fogne così da evitare situazioni di pericolo ma anche una rapida risposta alle esigenze dei residenti che utilizzano gli ampi spazi per passeggiare ora che è possibile farlo nuovamente, anche se con tutte le necessarie precauzioni per evitare il contagio da coronavirus. «Serve maggiore attenzione alle aree pubbliche visto che la gente si sta riappropriando di tutte queste belle zone. Occorre molta più attenzione per questa zona» dice ancora la cittadina di Ponticelli. Normalità per ora sconosciuta.