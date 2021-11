Napoli est, privati in campo: «Così rilanceremo l’area»

Fare di Napoli una realtà al passo di tante altre città europee che sono riuscite a rilanciarsi attraverso dei nuovi piani urbanistici. Provare a realizzare alle falde del Vesuvio modelli di investimento come sono stati portati a termine in città come Valencia o Marsiglia, cercando di agganciare l’entusiasmo e la fiducia che si respira da qualche tempo grazie alla luce che si intravede in fondo al tunnel in cui è entrato il mondo con la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati