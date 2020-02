Napoli Est, riapre l'antica villa romana nella giornata internazionale della guida turistica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riapre la villa romana di Caius Olius Ampliatus tra Ponticelli e Barra, nella periferia orientale di Napoli, in occasione della giornata internazionale della guida turistica 2020. L'iniziativa, con accesso gratuito, prevista per sabato 29 febbraio alle 10:30, è curata da Giusy Di Tuccio in collaborazione con il Rotary Community Corp Napoli Est, che gestisce il bene, e l'associazione TerradiConfine che si occupa dell'apertura.Il sito archeologico di via Decio Mure è ubicato in quello che è erroneamente conosciuto come “lotto zero”, ovvero il complesso di palazzine popolari realizzato dopo il terremoto del 1980. Gli scavi nell'area risalgono proprio al 1985, interrotti e poi ripresi nel 2007. Quella di Caius Olius Ampliatus era una villa rustica nella quale si producevano vino e olio - come testimoniato dalla presenza dei dolium, contenitori di terracotta di forma sferica - e molto probabilmente era a conduzione schiavistica.Il sito ha più volte ospitato i giovani studenti delle scuole del circondario. «Siamo davvero molto contenti che anche la villa romana di Ponticelli sia stata inserita nelle possibilità di visita della giornata internazionale della guida turistica» dice Luca Borriello, presidente Rotary Community Corp Napoli Est. «É importante - specifica - che circuiti di più ampio respiro possano aiutare nella valorizzazione dei piccoli patrimoni di periferia come nel caso della villa rustica di Napoli Est».Giusy Di Tuccio, guida turistica della regione Campania, spiega che l'obiettivo dell'iniziativa è far conoscere il bene archeologico e, quindi, portare nella periferia orientale cittadini e turisti per ammirare i resti dell'antica residenza. È la giusta occasione per mostrare l’altro volto della periferia orientale, spesso alle cronache per fatti di delinquenza e degrado. Saranno raccolte spontanee donazioni da devolvere all’associazione Obiettivo Cuore ABC O.N.L.U.S., creata da genitori di bambini affetti da patologie cardiologiche congenite. La visita guidata nella villa romana di Napoli Est è una delle 36 previste nel prossimo weekend nell’ambito della giornata internazionale istituita il 21 febbraio 1990 per valorizzare il ruolo della guida turistica come figura intellettuale mediatrice della cultura, della storia, delle bellezze del proprio territorio.L'appuntamento è per sabato 29 febbraio in via Decio Mure Console Romano (angolo via della Villa Romana). Info e prenotazioni al 333 57 63 907. Sono previsti, al termine della visita, laboratori didattici destinati ai bambini.