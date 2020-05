Napoli, aprono i lidi: una app del Comune per prenotare on line ombrellone e lettino

LEGGI ANCHE

Ai lidi balneari di Napoli si potrà accedere anche prenotando on line attraverso un'apposita app. Se ne è discusso nel corso di una seduta della commissione comunale Qualità della Vita, presieduta dacon i gestori dei lidi privati, dell'Arenile di Bagnoli e, del Bagno Elena, per fare con loro il punto sulle regole che disciplineranno l'accesso dei bagnanti alle spiagge napoletane. «Alla vigilia dell'apertura della stagione balneare - ha spiegato il presidente Vernetti introducendo i lavori - è il momento del confronto con l'Amministrazione e i gestori dei lidi privati per fare il punto sulle attività messe in campo».Il neo dirigente del Servizio Tutela del mareha spiegato che l'emanazione tardiva dell'ordinanza regionale ha rallentato la predisposizione del piano organizzativo comunale, che è comunque in via di elaborazione e sarà a breve portato in giunta per l'approvazione. In esso sono contenute le linee guida per l'accesso e l'utilizzazione delle spiagge di competenza comunale e anche la previsione di una collaborazione con le associazioni del Terzo Settore per quanto riguarda il controllo degli accessi. È fondamentale, comunque, la responsabilizzazione e l'informazione degli utenti, ai quali sarà dedicata un'adeguata cartellonistica con tutte le notizie utili. Resta ancora da gestire la questione degli accessi alla spiaggia dei condomini privati e il controllo delle norme sul distanziamento sociale e sull'uso delle mascherine, temi che saranno trattati in una riunione nei prossimi giorni con la partecipazione delle forze dell'ordine e delle associazioni.Sul sistema tecnico per le prenotazioni adottato dal Comune è intervenuto, componente dello staff del Sindaco, che ha spiegato come l'utilizzo della app già in uso dal 2011 per le prenotazioni di visite guidate, concerti ed eventi organizzati dal Comune, permetterà di regolamentare l'accesso alle spiagge libere comunali. Ai prenotati sarà rilasciato un apposito codice, e l'elenco giornaliero degli accessi sarà inviato anche ai gestori dei lidi confinanti, nel caso in cui per accedere agli arenili comunali bisogna attraversare quelli privati. Il sistema, di tipo centralizzato, è organizzato in modo tale da evitare prenotazioni multiple dello stesso nominativo per più spiagge e bloccare prenotazioni successive di chi, dopo aver prenotato, non si presenti impedendo, con le attuali regole, l'accesso ad altri.Sulla situazione del, Umberto Frenna dell'Arenile ha illustrato le attività organizzative messe in campo in vista dell'apertura del fine settimana. Per la spiaggia libera comunale di Bagnoli si ipotizza una maggiore facilità di controllo rispetto a quelle di altre zone della città, data la presenza di un cancello che impedisce accessi incontrollati. Per il futuro, ha suggerito Frenna, sarebbe consigliabile adottare le stesse norme previste dalle Regioni che affidano ai concessionari i compiti di gestione e pulizia degli arenili pubblici, senza costi per l'ente pubblico; un modo per evitare che le spiagge diventino preda di abusivi o vengano affidate a soggetti non in grado di gestire la prevedibile forte richiesta di accessi. Mario Morra, titolare del Bagno Elena e rappresentante per Napoli del Sindacato Italiano Balneari, ha spiegato che il lido di Posillipo lavorerà perlopiù a cancelli chiusi. Un'apposita app permetterà di effettuare la prenotazione o l'acquisto del biglietto con pagamento anticipato, e tutti i nominativi finiranno in un elenco di prenotazioni on line. Vernetti ha annunciato per venerdì una nuova riunione dedicata all'argomento, all'indomani della riunione in programma giovedì prossimo con gli altri enti che insieme al Comune sono chiamati al controllo sul rispetto delle norme sulla balneazione.