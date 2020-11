Polizia e carabinieri sono intervenuti poco fa a Napoli, in via MIchele Morelli, dove era in corso una festa di immigrati nigeriani. La Polizia ha incontrato resistenza da parte dei nigeriani, ed a rinforzarla sono intervenuti i Carabinieri. Le forze dell' ordine sono riuscite a mettere sotto controllo la situazione.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Rocco Barocco positivo al Covid: ricoverato in ospedale a Napoli L'EPIDEMIA Covid a Salerno, focolaio a Buonabitacolonella casa di riposo: ci... LA DISAVVENTURA Si perdono tra i sentieri del Vesuvio:salvati dopo ore di ricerche

LEGGI ANCHE Rocco Barocco positivo al Covid: ricoverato in ospedale a Napoli

Secondo quanto si è appreso, la polizia è intervenuta dopo la segnalazione di una festa in corso alla quale partecipava un folto gruppo di nigeriani, vietata dalle normative anti Covid. Gli immigrati hanno opposto resistenza, ci sono stati lanciati di oggetti. Gli agenti hanno chiesto rinforzi alla polizia e ai Carabinieri intervenuti in massa sul posto. Numerose le vetture delle forze dell'ordine arrivate in zona, al Borgo Sant'Antonio. È stato particolarmente difficile riportare la calma. Alla fine si contano feriti e contusi tra agenti e nigeriani, alcuni dei quali sono stati fermati

Ultimo aggiornamento: 22:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA