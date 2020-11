Sono partiti da un sentiero di Ottaviano e sono stati salvati che erano arrivati nel territorio di Terzigno, i due giovani che ieri si sono avventurati tra i meandri del Vesuvio e persi. Entrambi 25enni, residenti a Brusciano e Pomigliano d’Arco, i due sono stati salvati dai carabinieri, dai vigili del fuoco e dalla Protezione civile, presente sul posto direttamente con l’assessore Giorgio Marigliano.

I giovani hanno iniziato la loro passeggiata fin dal mattino, poi nel pomeriggio hanno intrapreso il sentiero che si trova nei pressi di un piazzale di Ottaviano ma, dopo averlo percorso per diversi chilometri, si sono persi ed hanno chiesto aiuto. A quel punto è partita la macchina dei soccorsi, che si è arrestata soltanto nella tarda serata, poco prima della mezzanotte: nonostante i telefonini funzionanti e i continui contatti con i dispersi, non è stato semplice per le forze dell’ordine e per i volontari della Protezione civile trovare i giovani. Alla fine i due sono stati rinvenuti in un vallone nel territorio di Terzigno, a parecchia distanza dal punto di partenza: i soccorritori hanno dovuto arrampicarsi e faticare non poco per raggiungerli e poi portarli in salvo. Visibilmente scossi, erano comunque in buona salute e sono tornati a casa senza difficoltà

