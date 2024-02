Sant'Agnello, ventiduenne precipita con l'auto su una casa: salvo per miracolo

Ha perso il controllo della sua auto, forse perché era ubriaco: il mezzo si è ribaltato, è precipitato in un dirupo, è finito su un'abitazione e poi si è incendiato

Il conducente, un 22enne, è stato portato in ospedale e non è in pericolo di vita. Grave incidente stradale stamattina in Costiera Sorrentina.

Il ragazzo ha perso il controllo in località Colli di Fontanelle (Sant'Agnello), dove poi sono intervenuti i carabinieri dell'aliquota radiomobile di Sorrento.

A breve carabinieri e vigili del fuoco solleveranno l'auto con un argano.