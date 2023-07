Napoli, controlli della forze dell'ordine al mercatino di «Metastasio»

​Personale della Polizia Municipale ha effettuato controlli presso il mercato comunale «Metastasio» sito in Fuorigrotta poiché cittadini lamentavano che parcheggiatori abusivi occupavano un’area di sosta in concessione alla Napolipark.

Gli uomini della Polizia Locale riscontravano la presenza di 5 parcheggiatori che venivano verbalizzati e notificato anche ordine di allontanamento. A completamento dell’attività ispettiva i caschi bianchi effettuavano controlli su 27 concessionari, elevando 12 verbali per violazione dei Regolamenti Comunali di cui 5 perché gli operatori non mantenevano pulito lo spazio in concessione e 7 per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Nel corso dei controlli gli uomini della Municipale accertavano che un uomo occupava abusivamente locali comunali usandoli come privata abitazione, svolgendo, a suo dire, il compito dell’apertura e chiusura dei cancelli dell’area mercatale, nonché della pulizia dell’area stessa.

l'uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di invasione di edificio pubblico.