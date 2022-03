Napoli, 18enne ruba uno scooter: arrestato dalla polizia a Fuorigrotta

Un agente del Reparto Prevenzione Crimine Campania, libero dal servizio, nel transitare in via Giustiniano ha notato un ragazzo che, dopo aver forzato il bloccasterzo di un motociclo, si è allontanato a bordo del mezzo spingendolo a piedi. Il poliziotto, dopo essersi qualificato, gli ha intimato di fermarsi ma il giovane ha provato a fuggire fino a quando, con difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato. S.R., 18enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale e lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario.

