Napoli, torna la gang degli pneumatici: «Nuova impennata di furti sotto Natale»

Sono numerose le segnalazioni che arrivano di furti di ruote e copricerchi al consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che le ricondivide sui suoi social.

«Come registrato dalle telecamere di sorveglianza, alle prime luci dell’alba, il ladro percorre spedito un marciapiede di Pomigliano d'Arco verso una vettura in sosta dalla quale porterà via i copricerchi delle ruote. Dall’aspetto non è giovanissimo, si guarda intorno mentre mette a segno il colpo e fugge con la refurtiva. Il video recapitatomi da un residente è stato trasmesso alle forze dell’ordine affinché il ladro possa essere identificato e rispondere del reato. Significa dare una risposta ai cittadini che, credendo nella giustizia, denunciano e forniscono elementi per risalire ai farabutti».

«A Nola, via Boccio, stanno avvenendo sempre più spesso questi furti di ruote».

«Ma è mai possibile che si deve campare così? Io non ho parole» domanda un cittadino, inviando una segnalazione fotografica da via Francesco de Mura al Vomero.

Oltre ai furti di ruote e copertoni, vengono riportate auto scassinate. In zona Borgo Orefici, «è la quarta in pochi giorni».