Napoli, tenta il furto in un appartamento a via Toledo ma viene sorpreso dall'inquilino: arrestato 62enne

Agenti della polizia locale appartenenti alla unità operativa tutela emergenze sociali e minori hanno intercettato un soggetto pluri pregiudicato, tale S.B. di 62 anni, che si era furtivamente introdotto in uno stabile della centralissima via Toledo a Napoli in pieno giorno per derubare un appartamento.

Gli agenti, in servizio in zona per i servizi straordinari predisposti per la sicurezza urbana in occasione del periodo delle festività natalizie, sono stati richiamati dalle urla di un uomo che dall’interno di un palazzo indicava un soggetto che si allontanava velocemente.

Gli uomini della municipale lo hanno bloccato immediatamente. L'inquilino dell'appartamento, rientrato in anticipo, aveva sorpreso il malvivente con un capiente borsone davanti alla porta di casa mentre armeggiava con una chiave nella serratura nel tentativo di entrare e aveva immediatamente dato l’allarme provocandone la fuga.

L’uomo è stato condotto presso gli uffici per gli adempimenti di rito. Gli accertamenti hanno fatto emergere a carico del soggetto una serie di reati contro il patrimonio e pertanto l'uomo è stato deferito all’ Autorità Giudiziaria.