Furto in casa e inseguimento in campagna: topo d'appartamento fermato a Montesano

Da alcuni giorni si sono registrati dei furti Montesano sulla Marcellana. I malviventi sono riusciti a entrare anche in alcune abitazioni con i residenti all'interno. Per questo motivo i carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Paolo Cristinziano e i militari della locale stazione sotto il comando del maresciallo Alessia Pescuma hanno avviato una serie di accertamenti e controlli e proprio poche ore fa, dopo un inseguimento in campagna, sarebbe stato fermato uno dei presunti ladri. Ora ci sono accertamenti in caserma.

«In merito ai recenti episodi di furti con refurtiva e di tentati furti in alcune zone - ha scritto il sindaco Giuseppe Rinaldi - del nostro territorio comunale, colgo l'occasione di questo messaggio per invitare la popolazione a prestare particolare attenzione e a segnalare situazioni di evidenti anomalie rispetto al vivere e ai movimenti quotidiani ai Carabinieri, i quali stanno assicurando, con prontezza, presenza ed attività di contrasto nelle zone maggiormente interessate. Ho ritenuto informare del fenomeno di questi ultimi giorni il orefetto di Salerno».