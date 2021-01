Napoli, i ladri nell'istituto Troisi rubano persino gli infissi: «Sconcerto e indignazione»

Stanotte, ladri si sono introdotti nella sede dell'«Istituto Comprensivo Troisi» in via Provinciale, nel quartiere Pianura, ed hanno rubato gli infissi, le lavagne elettroniche, videoproiettori, computer e materiali didattici. Lo rende noto l'Assessore alla Scuola del Comune di Napoli Annamaria Palmieri.

«Una azione - aggiunge l assessore - eseguita in tempi di certo non brevi, che non può non sollevare sconcerto e indignazione». «La città ha bisogno di scuola .prosegue Palmieri -i bambini hanno bisogno di spazi loro e di stare insieme ai coetanei e mentre li si tiene fuori c'è chi ne approfitta per usare lo spazio scolastico come terra di nessuno».

«Faremo di tutto per ripristinare con urgenza le condizioni di sicurezza - conclude l' assessore alla scuola - ma dobbiamo tutti insieme sdegnarci per il disvalore che questo terribile gesto rappresenta».

