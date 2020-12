I ladri vandalizzano la scuola elementare. «Non è tanto il risvolto materiale del vile gesto di chi ruba in una scuola, ma soprattutto la stanchezza che in un momento così delicato per i nostri bambini prende inevitabilmente il sopravvento»: è amareggiata la dirigente della direzione didattica di Orta di Atella, Maria De Marco, per il furto avvenuto al plesso don Milani dove ieri notte ignoti hanno messo a soqquadro le aule e portato via una cassa acustica utilizzata per le recite e le altre iniziative, oltre a detersivi ed igienizzanti.

Tutte le aule (otto sezioni) e l’atrio della struttura sono state messe a soqquadro dai balordi che hanno creato grande scompiglio, arrecando disagi agli allievi che in questi giorni stanno svolgendo le attività didattiche in gruppi ristretti. Sull'episodio indagano i carabinieri di Orta di Atella.

Ultimo aggiornamento: 16:24

