Assalto al portavalori alle Poste di Giugliano: rubati tutti i soldi delle pensioni

Assalto al portavalori a Giugliano, banda armata via quei soldi delle pensioni. E quanto successo questa mattina poco dopo le 10 in via Colonne davanti all'ufficio postale. Il furgone portavalori, con a bordo 3 vigilantes, aveva parcheggiato davanti alla filiale delle Poste. Da una Clio parcheggiata sono scesi quattro rapinatori armati che si sono fatti consegnare i soldi e sono scappati a bordo di una seconda vettura Punto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Giugliano che hanno avviato le indagini. Secondo una prima ricostruzione i malviventi avrebbero lasciato l'auto, risultata essere rubata e con una targa in parte coperta, e sarebbero scappati a bordo di una seconda vettura. Il bottino della rapina ammonterebbe a diverse centinaia di migliaia di euro, soldi che sarebbero serviti per il pagamento delle pensioni domani mattina. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza.

Ultimo aggiornamento: 11:26

