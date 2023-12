Napoli, il mestiere del poliziotto spiegato al Villaggio della Coldiretti

A partire da domani e fino al 9 dicembre 2023, la Polizia di Stato sarà presente in piazza Municipio con un proprio stand al villaggio organizzato dalla Coldiretti finalizzato a far conoscere le varietà dei prodotti agroalimentari italiani, le sue identità territoriali, le sue origini e le sue tradizioni culinarie.

Nel quadro delle iniziative volte a promuovere il concetto di polizia di prossimità, anche questa è l’occasione per la Polizia di Stato di essere tra la gente, per conoscerne meglio i bisogni, per aumentarne la fiducia e, insieme, migliorare la qualità della vita.

In particolare, ci saranno i poliziotti delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico per mostrare le loro tecniche di intervento con i cani poliziotto; gli specialisti della Polizia Stradale con dimostrazioni pratiche inerenti l’utilizzo del drogometro, dell’etilometro, dell’autovelox e del telelaser per il rilevamento della velocità con simulazioni di guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche.

Infine, non mancheranno le illustrazioni della Polizia Scientifica presente con il laboratorio mobile «Fullback», un veicolo speciale attrezzato per analisi sul campo, e degli atleti del Centro Nazionale Fiamme Oro di Napoli, orgoglio della Polizia di Stato, che spiegheranno come lo sport sia uno strumento fondamentale per educare i giovani alle regole del vivere civile.