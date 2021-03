Gli ambulanti stanno manifestando davanti alla sede della Regione Campania in via Santa Lucia. Un centinaio di venditori ambulanti protestano per lo stop ai mercati che al momento riguarda solo i banchi che vendono vestiti e altri oggetti, non gli alimenti. Con loro hanno delle piccole bare con su scritto «rip mercati e tradizioni».

La sede della Regione è controllata da forze dell'ordine in tenuta antisommossa.

Ultimo aggiornamento: 10:51

