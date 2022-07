Napoli, ladro di borselli arrestato dopo la fuga

I falchi della squadra mobile, sono stati avvicinati da un cittadino il quale ha segnalato che, in via Guglielmo Sanfelice, una persona stava inseguendo un uomo con in mano un borsello.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato due persone e una di esse ha raccontato che, poco prima, l’altra si era introdotta nella sua vettura e, dopo averla spintonata, le aveva asportato il borsello, pertanto l’aveva inseguita e, con difficoltà, fermata.

Gli agenti hanno bloccato e controllato l’uomo che è stato trovato in possesso del borsello, rapinato poco prima, contenente un portafogli, un portadocumenti ed uno smartphone.

Il 39enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina e la refurtiva è stata riconsegnata alla vittima.