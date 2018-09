Liceo Sannazaro, prof e alunni al mare: «La preside ha sbagliato, sono indignata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 15 Settembre 2018, 11:00 - Ultimo aggiornamento: 15-09-2018 11:05

Giovedì sera sulla scrivania del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale è arrivata una nota firmata da genitori di studenti che frequentano il liceo Sannazaro. Luisa Franzese ha poi letto Il Mattino e visionato le immagini delle «gite» in stabilimenti balneari e, pur mantenendosi cauta sulla questione «uscite curriculari», non nasconde il disappunto di vedere studenti e docenti mentre si divertono al mare.«Se la situazione è questa, non è bello. Sono foto avulse dalla didattica, non vedo cosa c'entrino con la scuola e le uscite curriculari. Ho visto adulti, che dovrebbero essere docenti, e giovani, che dovrebbero essere studenti, mentre sono in spiaggia e si divertono sul pedalò e fanno il bagno. Non possono essere associate a momenti scolastici, non ci vedo nulla di sportivo».